Бишкек, , 15:50 — REGNUM В Киргизии медики диагностировали заражение коронавирусной инфекцией у 97 детей и подростков в возрасте до 15 лет и у пяти младенцев младше одного года. Об этом на брифинге заявила представитель министерства здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, у большинства из них заболевание протекает бессимптомно. Их состояние легкой и средней тяжести.

Акматова отметила, что все заразившиеся дети были госпитализированы. Из них 59 уже полностью излечились от коронавируса и вызванных им осложнений и были выписаны домой.

ИА REGNUM напоминает, что за все время коронавирусом в Киргизии заразились 756 человек. Восемь инфицированных умерли. Излечились и были выписаны из стационаров 504 киргизстанца.