Пермь, , 15:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин отметил инициативу врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина по организации донорства в период режима самоизоляции, сообщает пресс-служба краевой администрации.

30 апреля состоялась видеоконференция президента России Владимира Путина, посвященная акции #МЫВМЕСТЕ, проводимой Общероссийским народным фронтом. Во время прямых включений регионы рассказали о своих благотворительных акциях в рамках борьбы с COVID-19.

Инициативы Пермского края представляли председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин и главный врач Пермской краевой станции переливания крови Оксана Самовольникова.

Игорь Вагин заявил, что на сегодняшний момент проблема с донорской кровью в Пермском крае решена практически на 100% на ближайший месяц. Проблема, возникла в конце марта-начале апреля. Был брошен клич, на который откликнулись члены избиркомов, волонтеры.

«Нужно сказать, что отклик был очень живой: буквально с 20−30 доноров в день, то есть та цифра, до которой мы упали, количество доноров увеличилось до 100−120 человек. Наибольшую активность, конечно, проявляют наши молодые участники, члены избирательных комиссий, молодёжных избирательных комиссий, волонтёрских движений», — сказал глава крайизбиркома.

Дефицит донорской крови в регионе возник из-за введенного режима самоизоляции: поток доноров резко сократился. Оксана Самовольникова в своем выступлении поблагодарила за помощь в сборе крови всех граждан, сдавших кровь. Кроме того, главный врач Пермской краевой станции переливания крови сделала акцент на том, что «такой результат был бы невозможен без участия главы Пермского края Дмитрия Махонина».

»Также я хочу сказать слова благодарности главе Пермского края Дмитрию Махонину, поскольку он сам лично призвал жителей Пермского края сдавать донорскую кровь, а также разрешил покидать режим самоизоляции людям, которые направляются на станцию переливания крови и сдают донорскую кровь, поддержал, повысив компенсацию донорам за сданную кровь. Это очень важно в наше сложное время с коронавирусом», — сказала она.

Владимир Путин подчеркнул, что донорство — это чрезвычайно важная и благородная миссия. Что касается административных вопросов, связанных с работой подобного рода, то исходя из местных условий решать вопросы подобного рода можно наиболее эффективно, имея в виду ту ситуацию, которая складывается на той или иной территории, в том или ином субъекте Федерации, как это было решено в данном случае в Перми.

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