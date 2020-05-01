Душанбе, , 15:41 — REGNUM В министерстве здравоохранения Таджикистана были обеспокоены тем, что за последние дни в больницы страны обратилось много граждан с подозрением на пневмонию сообщает «Спутник Таджикистан» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Бибихонум Дарвешзода.

По её словам, 15 заразившихся коронавирусом пациентов находятся в данный момент в больницах под наблюдением врачей.

Она отметила, что все случаи заражения лабораторно подтверждены.

«У нас были подозрения, что это COVID-19, но не было достоверных доказательств и подтверждения от лаборатории. Было много людей с симптомами коронавируса, но их анализы были отрицательными. Мы боролись с этой пневмонией, как с пандемией коронавируса», — добавила Дарвешзода.

Она отметила, что ситуация с распространением коронавируса в стране осложняется сезонной вспышкой пневмонии и ОРВИ. Планируется брать анализы на коронавирус у всех граждан Таджикистана с респираторными заболеваниями.

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