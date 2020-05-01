Москва, , 15:39 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов отметил роль солидарности в нынешней жизни граждан РФ на фоне коронавируса.

«Сегодня солидарность очень важна, потому что сегодня солидарность в здравом смысле — в том, чтобы оставаться дома, чтобы не рисковать собой, своими близкими и, значит, не рисковать жизнями других людей. И сегодня как никогда именно в Российской Федерации всем нам необходима эта солидарность», — заявил Миронов в эфире партийной радиостанции.

Миронов поздравил жителей России с Первомаем.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ежегодно 1 мая во многих странах мира отмечают праздник Весны и Труда. В этот день проводились массовые демонстрации, однако на фоне коронавируса массовые мероприятия запрещены. Митинги, маёвки проводятся в интернете.

Читайте ранее в этом сюжете: Миронов: «Мы никогда не смиримся с повышением пенсионного возраста»