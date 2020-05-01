Бишкек, , 15:39 — REGNUM Лишь 8% положительных результатов экспресс-тестов на коронавирус впоследствии было подтверждено анализами с применением тест-систем, основанных на методе полимеразной цепной реакции. Об этом на брифинге заявил директор департамента профилактики заболеваний и государственного санэпидемнадзора Абдыкадыр Жороев.

По словам чиновника, в республике ПЦР-тестирование граждан, контактировавших с зараженными коронавирусом, проводят шесть стационарных и три мобильных лаборатории.

Жороев также отметил, что Киргизия уже запасла 45 тысяч ПЦР-тестов, и в ближайшее время из Белоруссии прибудут еще 100 тысяч тестов, из Турции — 60 тысяч и из Китая — 10 тысяч.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии зафиксировано 756 случаев заражения коронавирусом, в том числе 198 среди медицинских работников. Излечились и выписаны из больниц 504 киргизстанцев, среди которых 114 медиков. Умерли восемь человек.