Стокгольм, , 15:44 — REGNUM В Швеции представители Левой партии намерены наградить всех тех, кто работает в сфере здравоохранения, дополнительной неделей выходных после завершения пандемии коронавирусной инфекции. С таким предложением выступил лидер партии Юнас Шёстедт. Об этом 1 мая сообщило шведское издание SVT Nyheter.

Дополнительная праздничная неделя обойдется бюджету Швеции в более чем $400 миллионов. Данная сумма включена в те $2,5 миллиарда, которые Левая партия хочет потратить на систему здравоохранения и систему ухода за пожилыми людьми в дополнение к тому, что предложило правительство.

«Нельзя в первый день просто поаплодировать медицинскому персоналу, а на другой снизить налоги для компаний, когда пандемия закончится», — резко заявил Юнас Шёстедт.