Эребру, Швеция, , 15:39 — REGNUM 1 мая журналисты отделения шведского издания SVT Nyheter в Эребру, расположенного в центральной части Швеции, опубликовали новость о местной группе в Facebook, где участники публиковали фотографии гостей пабов и ресторанов на открытом воздухе и писали уничижительные комментарии в их адрес. Однако спустя уже несколько часов после внимания со стороны шведской прессы администратор группы принял решения о ее закрытии. Об этом 1 мая сообщило SVT Nyheter.

В группе, насчитывающей почти 13 000 участников, еще совсем недавно публиковались фотографии людей, сидящих на открытом воздухе в ресторанах и барах.

Пользователи оставляли оскорбительные комментарии в адрес посетителей кафе, обзывая их «идиотами», которые не соблюдают режим самоизоляции во время пандемии.

Теперь же администратор группы решил полностью закрыть ее через неделю. На странице группы также сообщили, что администрация неоднократно пыталась править эти комментарии и удалять все сообщения, которые нарушали политику в группе, но это не помогло, и пользователи по-прежнему продолжали заниматься травлей других людей.