Сыктывкар, , 15:36 — REGNUM Число скончавшихся от нового коронавируса в Коми выросло до семи. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

За сутки в республике подтвердили еще 28 случаев заражения SARS-CoV-2, общее число пациентов с коронавирусом выросло до 649. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.

Всего под медицинским наблюдением находится 3427 человек, из них 3253 контактировали с заболевшими, 174 прибыли из-за рубежа. В числе выздоровевших — 64 человека.