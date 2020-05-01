Краснодар, , 15:34 — REGNUM В Краснодарском крае за последние сутки выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусом, среди них — годовалый ребенок. Об этом 1 мая сообщается на сайте региональной администрации.

Отмечается, что коронавирусом заразился младенец, живущий в Белореченском районе.

В Краснодаре за сутки выявлено 14 новых случаев, в том числе четырехлетний ребенок. Еще девять случаев выявлено в Сочи, семь — в Новороссийске, шесть — в Ейске, четыре — в Усть-Лабинском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 апреля в Краснодарском крае введен обязательный масочный режим.

«Все, кто выходит в магазин, аптеку, на работу, — должны быть в масках. Мы значительно увеличили производство масок в крае. Они должны быть доступны, чтобы люди не говорили, что масок в продаже нет», — заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

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