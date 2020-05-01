Москва, , 15:30 — REGNUM Российские элиты одержимы карго-культом строительства блатного феодализма, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он написал 1 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«Европейские ученые спорят о том, составляет ли летальность коронавируса 0,37% или 0,7% (большие или меньшие оценки редки и не обоснованны), то есть больше, чем при обычном сезонном гриппе, и примерно столько же, сколько при тяжёлом гриппе, — написал Делягин. — Новые данные из Италии позволяют дополнительно провести грань между коронавирусом и коронабесием, разжигаемым в глобальных целях (оправдание срыва в глобальную депрессию), в локальных целях (ликвидация тех или иных экономик для упрощения захвата ресурсов) и просто в силу одичания ряда элит (например, одержимых карго-культом строителей блатного феодализма в РФ)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре не исключили второй волны заражения новым коронавирусом осенью нынешнего года.