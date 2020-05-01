Ростов-на-Дону, , 15:30 — REGNUM В Ростовской области назвали возраст новых пациентов, у которых подтверждён коронавирус за последние сутки, передаёт ИА REGNUM 1 мая.

«Среди новых заболевших: 47% — от 18 до 45 лет, 41% — от 46 до 65 лет, 2,4 — от 66 до 79 лет, 4,8% — старше 80 лет, 4,8% — дети», — уточнили в облправительстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области общее число зарегистрированных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило тысячу человек. Из них 98 человек выздоровели, девять человек скончались.

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