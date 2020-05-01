Ростов-на-Дону, , 15:26 — REGNUM Госпиталь для пациентов с SARS-CoV-2, развёрнутый на базе детской больницы №2 в Ростове-на-Дону, получит более 9 млн рублей. Средства будут направлены на содержание учреждения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 1 мая.

«Бюджетные ассигнования предусмотрены на закупку дезинфицирующих средств, организацию питания пациентов и эксплуатационные расходы обсерватора», — пояснили в облправительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области развёрнуто более 2,6 тыс. койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией. Однако на Дону существует проблема с укомплектованием «ковидных» госпиталей кадрами. В частности, ощущается нехватка младшего медперсонала.