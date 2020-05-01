Оренбург, , 15:26 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 1 мая, выздоровели 11 пациентов, которые получали лечение от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

На сегодняшний день число оренбуржцев, оправившихся от болезни, достигло 190 человек.

По данным минздрава, сейчас в тяжёлом состоянии в реанимации находятся восемь пациентов, из которых один подключен к аппарату ИВЛ. Состояние 146 зараженных пациентов оценивается как среднетяжелое, остальных удовлетворительное.

Напомним, в регионе зафиксировано 794 случая заражения. От последствий коронавирусной инфекции умерли три пациента.