Мурманск, , 15:24 — REGNUM Число детей с выявленной коронавирусной инфекцией увеличилось в России за последние дни. Об этом сообщает 1 мая пресс-служба Минздрава РФ.

В министерстве сослались на данные проводимого мониторинга. Гражданам стоит отказаться от посещения любых общественных мест, где могут заразиться дети, призвали в Минздраве и предупредили, что коронавирус не менее опасен для детей, чем для взрослых, хотя поражает детей реже.

На сегодняшний день в больницах 11 детей находятся в тяжёлом состоянии, добавили в Минздраве. Два ребёнка скончались за период эпидемии в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 30 апреля в России выявили 7933 случая заражения коронавирусом.

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