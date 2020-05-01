Уральск, Казахстан, , 15:18 — REGNUM Пациенты областной инфекционной больницы Западно-Казахстанской области выбили двери и вышли на улицу, требуя выписки. Об этом 1 мая заявила руководитель больницы Надия Ахметова, сообщает издание «Мой город».

«Сейчас они ломятся в общежитие, где живут врачи. Пациенты требуют выписки, говорят, что они здоровы», — сказала Ахметова. По её словам, тесты пациентов показывают положительный результат.

На место прибыли сотрудники полиции, которые оцепили территорию больницы. Один из пациентов сказал, что его госпитализировали 19 апреля. «Врачи приходят, только когда вспоминают о нас. Температуры ни у кого нет, всё враньё, мы не понимаем, для чего нас здесь держат», — сказал недовольный пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 мая в Казахстане выявили 3574 случая заражения коронавирусом, выздоровели — 899 человек, скончались — 25.

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