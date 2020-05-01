Оренбург, , 15:17 — REGNUM В Оренбургской области на 1 мая за сутки выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом, из них 20 — у граждан на въезде в регион, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Согласно данным карты распространения COVID-19, лидерами по числу зараженных в регионе по-прежнему являются Оренбург (187 случаев) и Орск (52 случая).

На сегодняшний день в Оренбуржье зафиксировано 794 случая заражений, в том числе 569 фактов, подтвержденных референс-центром. Выздоровели 190 пациентов, скончались трое.