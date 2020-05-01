Уфа, , 15:28 — REGNUM Дистанционное обучение учащихся начальной школы с 6 по 8 мая приостанавливается в Башкирии. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующие изменения 30 апреля были внесены в указ главы региона о введении режима повышенной готовности.

Согласно вступившему в силу документу, с 6 по 8 мая обучение в дистанционной форме для учащихся с 1-го по 4-й класс в Башкирии будет приостановлено.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в республике с 4 мая вводится масочный режим.

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