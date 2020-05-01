Ростов-на-Дону, , 15:13 — REGNUM В Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получил врач-реаниматолог областной клинической больницы №2. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 1 мая.

«У врача-реаниматолога выявлена коронавирусная инфекция. С момента подтверждения результата определён круг контактных лиц. Они находятся на самоизоляции. В лечебном учреждении проводится комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий», — пояснил в информслужбе.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило тысячу. 98 человек выздоровели, 11 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, девять человек скончались.

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