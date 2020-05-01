Ереван, , 15:13 — REGNUM Жители Армении, вероятнее всего, уже в ближайшие несколько дней смогут вновь свободно передвигаться по территории страны. Введённые на фоне пандемии коронавирусной инфекции ограничения на передвижение планируется снять с 4 мая. Об этом заявил заместитель министра экономики Варос Симонян.

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Он пояснил, что такое решение, в том числе, содержится пакете изменений, который вступит в силу с 4 мая. Кроме того, будут сняты почти все ограничения в розничной и оптовой торговле, но пока закрытыми останутся молы и универмаги. Также будет разрешена работа химчисток, парикмахерских, салонов красоты.

Планируется открыть ботанические сады, зоопарки, заповедники, возобновить деятельность спортивных клубов.

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При этом, по слова Симоняна, которые приводит РИА Новости, запрет на общественный транспорт сохранится. Также под запретом останется деятельность ресторанов, баров и кафе в закрытых помещениях, но они смогут работать на открытом воздухе.

«Это обусловлено риском распространения инфекции», — замминистра экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Армении приняло решение продлить режим чрезвычайного положения в Армении из-за угрозы распространения вируса SARS-CoV-2 до 14 мая.