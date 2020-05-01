Канберра, , 15:12 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что у него нет доказательств того, что коронавирус был создан в лаборатории в китайском Ухане. Об этом 1 мая он заявил во время пресс-конференции в Канберре.

Глава правительства подчеркнул, что инфекция была обнаружена на рынке в Ухане, но информации о том, что она была искусственно создана в лаборатории, находящейся по случайному совпадению в том же городе, у него нет.

«Мы знаем, что это началось в Китае, мы знаем, что это началось в Ухане», — отметил Моррисон, однако данный факт он не связал с лабораторией в том же городе.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. Факт того, что в этом же городе находится лаборатория вирусологии, породил слухи об искусственном происхождении вируса.

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