Мурманск, , 15:02 — REGNUM В Мурманске и Североморске начали тестировать на коронавирус всех желающих. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Тестирование ведет лабораторная служба Helix. Стоимость услуги — 1250 рублей: 900 рублей — тест ПЦР + 350 рублей — забор биоматериала.

«Начальная мощность тестирования будет небольшой, порядка 50 тестов в день. Получение результата занимает около двух суток, после чего информация отправляется заказчику по электронной почте. По заявке возможен выезд в организацию для тестирования сотрудников», — отметили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области зарегистрировано 1313 случаев заражения SARS-CoV-2. 113 пациентов выздоровели, четверо — скончались.