Москва, , 15:07 — REGNUM Период от заражения коронавирусом для проявления симптомов болезни может достигать трёх недель. Нарушение режима самоизоляции может обернуться новыми заражениями и ужесточением ограничений, заявил директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Он отметил, что число пациентов с коронавирусной инфекцией пока не уменьшается, расслабляться нельзя. Если же люди позволят себе выйти из ограничений, то перезаражают друг друга, при этом «инкубационный период может быть до трёх недель».

«Значит, это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жёсткие меры, надо потерпеть ещё», — призвал Петриков.

Он добавил, что сейчас в НИИ Склифосовского поступают более тяжёлые пациенты. У них развивается очень серьезная пневмония, при этом состояние ухудшается быстро.

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