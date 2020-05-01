Уфа, , 14:57 — REGNUM МВД Башкирии ограничит пропуск транспорта в районы и города республики. Эта мера борьбы с распространением коронавируса была введена 30 апреля указом главы Башкирии. Данный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Согласно подписанному документу, стражам порядка надлежит ограничить пропуск служебного и личного транспорта граждан, которые въезжают в муниципальные районы и города республики и не зарегистрированы на этих территориях.

Отмечается, что исключение составляют граждане со служебными удостоверениями, а также граждане, которые едут на дачные участки при наличии у них заявления о прерывании режима самоизоляции и документа, удостоверяющего личность.

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