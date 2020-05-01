Москва, , 14:43 — REGNUM В ближайшие годы людям не стоит ждать вакцину от коронавируса. Об этом в ходе Synergy Online Forum заявил главврач ГКБ №71 Александр Мясников.

«Если вы хотите привить миллиарды людей от коронавируса, требуются многолетние клинические испытания», — сказал Мясников.

По его словам, к моменту выпуска вакцины для массового применения коронавирус станет «обычной болезнью».

Мясников подчеркнул, что «все мы переболеем» коронавирусом, но самоизоляция требуется для сдерживания роста заболеваемости и снижения нагрузки на медучреждения.