Кемерово, , 14:32 — REGNUM Министерство здравоохранения Кемеровской области запустило интерактивную карту фронтовых госпиталей, работавших на территории региона в годы Великой Отечественной войны.

В основу проекта легли материалы книги «Памятники Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. Кемеровской области: эвакогоспитали и захоронения. Материалы к Своду памятников истории и культуры России» Юрия Горелова.

Интерактивная карта эвакогоспиталей доступна по на сайте medpodvig.kuzdrav.ru.

По данным регионального минздрава, в Кемеровской области во время войны было развернуто более 70 госпиталей.