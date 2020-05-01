Бисау, , 14:32 — REGNUM Премьер-министр Гвинеи-Бисау Нуно Гомес Набиам заразился коронавирусом. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны.

В соответствии с заявлением, у министра внутренних дел Гвинеи-Бисау Ботче Канде и двух других министров правительства страны также диагностировали заражение коронавирусом.

Со своей стороны, Набиам заявил, что у нескольких членов межминистерского комитета по борьбе с коронавирусом было выявлено заражение этим вирусом.

Как отмечают журналисты, в Гвинее-Бисау слабая система здравоохранения из-за плохого управления и нехватки ресурсов. На сегодняшний день в стране подтверждено 205 случаев заражения коронавирусом и один случай — с летальным исходом.