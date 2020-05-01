Сеул, , 14:37 — REGNUM В ходе раскопок в районе демилитаризованной зоны (ДМЗ), проходивших в период с 24 по 30 апреля, военнослужащие Южной Кореи обнаружили восемь фрагментов тел, принадлежащих солдатам, погибших на Корейской войне 1950−1953 годов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Отмечается, что с 20 по 30 апреля южнокорейским военным удалось обнаружить 12 фрагментов тел и 1667 предметов, принадлежащих солдатам.

Напомним, что военные возобновили поиски останков на возвышенности Хвасальмори в провинции Канвондо, где проходила крупнейшая битва. В прошлом году на возвышенности Хвасальмори специалистами было обнаружено 2030 фрагментов тел 261 погибшего и 67 476 вещей погибших военнослужащих.

19 декабря 2018 года Сеул и Пхеньян подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере, предусматривающее совместные поисковые работы на высоте Хвасальмори. В 2019 году Южная Корея проводила раскопки самостоятельно, так как КНДР не ответила на призыв Сеула.

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