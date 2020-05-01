Москва, 1 мая 2020, 14:34 — REGNUM В первой половине мая на Московском центральном диаметре (МЦД)-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» изменят расписание поездов из-за сильного снижения пассажиропотока. Об этом 1 мая сообщил департамент транспорта Москвы.
На МЦД-1 на участке Марк — Лобня 2−5 и 9−11 мая будет закрыт для движения поездов один путь. На участке проведут ремонтные работы. Поезда будут следовать с увеличенным интервалом. С 6 по 8, а также 12 мая поезда на МЦД-1 будут курсировать по графику рабочего дня.