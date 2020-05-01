Москва, , 14:34 — REGNUM В первой половине мая на Московском центральном диаметре (МЦД)-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» изменят расписание поездов из-за сильного снижения пассажиропотока. Об этом 1 мая сообщил департамент транспорта Москвы.

«На МЦД-2 с 1 по 11 мая включительно ежедневно с 10:30 до 13:30 не будет движения поездов на центральном участке Курская — Дмитровская. С 13:30 до 18:25 на этом отрезке ж/д будет открыт только один путь для поочередного пропуска поездов в оба направления, в связи с чем увеличится интервал между ними», — говорится в сообщении.

На МЦД-1 на участке Марк — Лобня 2−5 и 9−11 мая будет закрыт для движения поездов один путь. На участке проведут ремонтные работы. Поезда будут следовать с увеличенным интервалом. С 6 по 8, а также 12 мая поезда на МЦД-1 будут курсировать по графику рабочего дня.