Стокгольм, , 14:25 — REGNUM Власти шведского города Лунд нашли оригинальный способ помешать студентам устроить традиционные массовые гулянья по случаю Вальпургиевой ночи. Празднование в городском парке должно было собрать порядка 30 тысяч посетителей. Об этом сообщает газета Independent.

Тысячи людей в Лунде, где находится один из крупнейших университетов Швеции, обычно устраивают пикники и зажигают костры, чтобы отметить Вальпургиеву ночь, которая широко отмечается в Центральной и Северной Европе в ночь с 30 апреля на 1 мая.

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Чтобы не допустить большого скопления людей местные власти решили разбросать в парке тонну куриного помёта. Такую идею глава комитета окружающей среды городского совета Лунда Густав Лундблад счёл хорошей. По его словам, скопление людей может привести к новой вспышке коронавируса, чего нельзя допустить.

«Лунд вполне может стать эпицентром распространения коронавируса в последнюю ночь апреля, поэтому я думаю, что это была хорошая инициатива», — заявил газете Sydsvenskan Лундблад.

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Он добавил, что таким образом можно прекрасно удобрить газоны, а вот пить пиво, когда все вокруг пахнет куриными экскрементами, будет уже не очень приятно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Швеции из-за пандемии коронавирусной инфекции не стали вводить жёстких ограничительных мер, полагаясь на сознательность граждан. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделила стратегию Швеции в борьбе с эпидемией в качестве примера того, как другие страны могут вернуться к довольно нормальным условиям после введения карантинных мер для сдерживания распространения вируса.