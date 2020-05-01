Ташкент, , 14:22 — REGNUM Медики в Узбекистане выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 1 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По состоянию на 15:00 (13:00 мск) общее число случаев заражения достигло 2075, выздоровели — 1182 человека, скончались — девять пациентов. В Кашкадарьинской и Джизакской областях не осталось ни одного больного COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца апреля власти Узбекистана начали смягчать ограничительные меры: жителям республики разрешили гулять во дворах, а также пользоваться личным транспортом в установленное время.

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