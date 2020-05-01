Эребру, Швеция, , 14:30 — REGNUM Участники группы в Facebook для жителей города Эребру, расположенного в центральной части Швеции, начали публиковать фотографии посетителей ресторанов. В комментариях пользователи называют «идиотами», потому что они считают, что посетители ресторанов и пабов не соблюдают режим самоизоляции во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 1 мая сообщило шведское издание SVT Nyheter.

Данная группа в Facebook насчитывает более 12 600 участников. Опубликованные фотографии содержат изображение гостей пабов и ресторанов на открытом воздухе. Для более, чем стотысячного Эребру по количеству жителей это довольно большая группа, поэтому некоторые из ее участников смогли опознать людей, изображенных в постах сообщества.

«Люди наслаждаются в весеннюю жару и толпятся на свежем воздухе. Мало кто, похоже, заботится о коронавирусе, но чего им бояться?», — говорится в одном из постов.

«Везде найдутся свои идиоты», — прокомментировал один из участников сообщества фотографию.