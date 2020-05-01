Москва, , 14:19 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал граждан воздержаться от посещения общественных мест на майских праздниках.

«Остаться в эти дни дома и провести праздник с семьей означает упредить дальнейшее развитие эпидемии, сберечь свое здоровье и здоровье своих близких», — приводит слова Мурашко пресс-служба Минздрава.

В свою очередь, Минздрав призывает всех граждан проявить солидарность с теми мерами, которые применяет государство, и воздержаться от посещения общественных мест, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки 30 апреля выявлено 7933 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся выросло до 114,4 тыс.

Всего выздоровели 13 220 человек. От болезней, вызванных коронавирусом, скончались 1169 человек. Всего было проведено более 3,7 млн тестов. Под наблюдением врачей остаются более 211 тыс. человек.

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