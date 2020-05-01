Астрахань, , 14:17 — REGNUM В Астраханской области для пациентов с коронавирусом подготовлено 503 койко-места, оснащенных кислородом. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Госпитали обеспечены аппаратами ИВЛ в достаточном количестве, а после майских праздников в больницы поступит новое оборудование. По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Светланы Смирновой, все медработники обеспечены защитными костюмами, во всех больницах есть необходимый запас защитных средств.

Власти регионе приняли решение перевести все учреждения социального обслуживания, в которых граждане проживают постоянно, в закрытый круглосуточный режим. Обслуживающий персонал в них будет работать вахтами по две недели.

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