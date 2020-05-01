Стокгольм, , 16:33 — REGNUM В этом году пандемия коронавирусной инфекции заставила многих людей в мире отмечать любимые ими майские праздники в условиях самоизоляции. Швеция не стала исключение. Шведские полицейские повсеместно сообщают об очень спокойной ситуации Первого мая в этом году. Об этом 1 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Так, например, в Уппсале, расположенной в центральной части Швеция, стражи правопорядка описывают Первое мая как «исторически спокойный день». Многие законопослушные шведы сидят дома и не создают скопления людей «массовыми празднованиями».

Тем не менее, полицейские фиксируют некоторые единичные нарушения. Речь в основном идет об организации частных вечеринок молодежью.

Например, в Карлстаде полицейским удалось сорвать одну их таких вечеринок. На своем официальном сайте полицейские сообщили, что на вечеринке средний возраст участников был низким, а вот уровень алкоголя в крови задержанных очень высоким. В итоге, шесть молодых людей в возрасте 14 лет были доставлены домой к родителям