Чебоксары, 1 мая 2020, 14:00 — REGNUM Праздник Первомая из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в этом году проходит онлайн-режиме. Вместо привычной демонстрации, объединяющей трудовые коллективы, в Чувашии организовали виртуальный флешмоб, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы республики.
В социальных сетях и средствах массовой информации предприятия, районы и города Чувашии рассказывают о своих достижениях и поздравляют с праздником в видеоформате. Все поздравления объединяются под хештегом #перлепервомай.
Врио главы Чувашии Олег Николаев, поздравляя с праздником, отметил, что Первомай для его семьи «всегда был особенным днём»:
Руководитель региона подчеркнул, что важно «делать своё дело по совести и с любовью, любая работа, любой труд заслуживают уважения».