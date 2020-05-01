Чебоксары, , 14:00 — REGNUM Праздник Первомая из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в этом году проходит онлайн-режиме. Вместо привычной демонстрации, объединяющей трудовые коллективы, в Чувашии организовали виртуальный флешмоб, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы республики.

В социальных сетях и средствах массовой информации предприятия, районы и города Чувашии рассказывают о своих достижениях и поздравляют с праздником в видеоформате. Все поздравления объединяются под хештегом #перлепервомай.

Врио главы Чувашии Олег Николаев, поздравляя с праздником, отметил, что Первомай для его семьи «всегда был особенным днём»:

«И люди труда всегда были у нас в почёте. Я сам начал трудовую деятельность с девяти лет в колхозе. На селе вообще никто не сидел без дел, не принято было. И о человеке судят по результатам его деятельности. Выбирая свою профессию, я сразу определил строительство, мне тоже хотелось оставить след после себя. И сейчас, проезжая мимо домов, в строительстве которых я участвовал, затрагиваются глубинные струны моей души — иногда радости, иногда гордости».

Руководитель региона подчеркнул, что важно «делать своё дело по совести и с любовью, любая работа, любой труд заслуживают уважения».