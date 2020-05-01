Москва, , 13:59 — REGNUM Советы по уменьшению психологической усталости от самоизоляции дал главный внештатный психиатр Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Зураб Кекелидзе. Они опубликованы 1 мая пресс-службой Минздрава.

Введённые из-за эпидемии коронавирусной инфекции ограничения легче переносить, если у каждого члена семьи есть собственный распорядок дня. При его составлении нужно учесть интересы остальных. Всем проживающим в одной квартире нужно изложить свою версию общего распорядка, затем обсудить и прийти к соглашению, пояснил Кекелидзе.

Обижаться на близких можно, но держать обиду допустимо от трёх до десяти минут. Затем нужно простить обидчика и отпустить ситуацию.

«После того как простили, следует успокоиться и самому себе ответить на вопрос — во всем ли вы были правы или нет? Если были в чем-то неправы, извинитесь», — советует психиатр.

Простые правила и принципы позволят сохранить общий положительный настрой и не допустить нарушения личного пространства каждого члена семьи, заключил он.

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