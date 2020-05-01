Шанхай, Китай, , 13:55 — REGNUM С сегодняшнего дня, 1 мая, пассажиры метро в Шанхае получили возможность отслеживать, насколько переполнены вагоны в поезде, и выбирать более свободные, чтобы снизить риск перекрестных заражений новым коронавирусом. Новая услуга теперь доступна в официальном приложении метрополитена Шанхая. Об этом сообщает портал Shine.

Система, основанная на таких технологиях, как Big Data и облачные сервисы, будет анализировать информацию о пассажирах на станциях метро и показывать степень загруженности вагонов. Также в режиме реального времени пассажиры смогут отследить информацию о температуре воздуха в вагонах поездов и их местоположении.

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Компания-оператор заявила, что планирует расширить использование сервиса на большее количество платформ, включая сайты в социальной сети Sina Weibo и мессенджере WeChat.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шанхае постепенно возобновляют работу музеи, галереи, парки, школы, закрытые из-за пандемии коронавирусной инфекции. Метрополитен Шанхая вернулся к обычному графику движения поездов 20 апреля.

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