Барнаул, , 13:54 — REGNUM С сегодняшнего дня, 1 мая, жители и гости Барнаула могут воспользоваться речным транспортом. Как сообщает официальный сайт региона, стартовала пассажирская навигация по Оби.

В Алтайском крае открыли пассажирскую навигацию по Оби Правительство Алтайского края

В ней задействованы теплоходы «Водолей» и «Москва 175», которые будут осуществлять рейсы от Барнаула до Рассказихи (через Бобровку) и назад, а также по направлениям Барнаул — Бобровка — Барнаул и Барнаул — Кокуйское — Барнаул.

Между тем, число выявленных заражённых коронавирусной инфекцией в Алтайском крае превышает уже 400 человек. В связи с этим, на теплоходах обозначены места нахождения пассажиров во время рейса. Экипаж снабжен антисептиками, средствами индивидуальной защиты (перчатки, маски).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2019 году сезон гражданской навигации в Алтайском крае начался с 30 апреля. В 2018 году было перевезено почти 63 тысяч человек.

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