Уфа, , 13:56 — REGNUM Распространение еще одного фейка о ситуации с коронавирусом пресекли в Башкирии. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники Ишимбайской межрайонной прокуратуры обнаружили в социальной сети «ВКонтакте» сообщение с призывом воздержаться от посещения медицинского учреждения, поскольку якобы одного из его врачей доставили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Проверив данный факт, стражи порядка установили, что данное сообщение является ложным и создает угрозу жизни и безопасности граждан. Они направили материалы по данному делу в полицию для решения вопроса об административном преследовании автора текста по ст. 13.15 КоАП РФ.

Результаты рассмотрения материалов находятся на контроле у сотрудников прокуратуры Башкирии. В настоящее время недостоверное сообщение удалено.

Отмечается, что за размещение недостоверной информации к административной ответственности в Башкирии привлечены три гражданина.

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