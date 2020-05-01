Калуга, , 16:24 — REGNUM В Калужской области 1 мая стартовала федеральная акция «Красная гвоздика», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию благотворительного фонда «Память поколений».

Акция «Красная гвоздика» Фото: гвоздика.рф

Акция проходит ежегодно с 1 мая по 22 июня. В этот период каждый желающий может приобрести символичный значок. Средства от реализации значков направляются на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий. Организатором акции традиционно выступает благотворительный фонд «Память поколений» — некоммерческая организация, формирующая традицию по оказанию адресной высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам. В Калужской области помощь фонда получили 114 ветеранов и Сухиничский дом-интернат для престарелых и инвалидов на общую сумму порядка 12 млн рублей.

В 2019 году акция «Красная гвоздика» прошла в 81 российском регионе. В ней приняли активное участие добровольцы всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и пожилые волонтеры «Молоды Душой».

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