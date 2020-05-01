Нур-Султан, , 13:50 — REGNUM Около 700 человек воспользовались услугами казахстанских авиакомпаний в первый день возобновления полетов между Алма-Атой и Нур-Султаном, сообщили 1 мая на странице комитета гражданской авиации в Facebook.

Загрузка самолетов от общего количества допустимых мест составила 90%. Рейсы выполнялись с усиленными санитарно-эпидемиологическими требованиями.

На шестирядных пассажирских местах размещались по четыре человека в ряд, через место, на четырехрядных местах — по два человека в ряд.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая между Нур-Султаном и Алма-Атой запустили воздушное сообщение. В ближайшие дни рейсы планируется запустить в Усть-Каменогорске и Семипалатинске.

Читайте также: Авиасообщение восстановят в Восточно-Казахстанской области