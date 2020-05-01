Томск, , 13:47 — REGNUM В апреле 2020 года в Томскую область вернулись 140 человек из семи стран мира, сообщили ИА REGNUM в региональной администрации.

По состоянию на 30 апреля за пределами России находилась 241 семья из Томской области. Это 309 человек, желающих вернуться на родину.

Жители Томской области ожидают вылета из 53 стран мира. В настоящее время наибольшее число томичей находятся в Таиланде — 48 человек.

22 человек получили матпомощь из областного бюджета, в том числе 15 человек получили средства на приобретение обратных билетов.

Те, кто прибыл в Томскую область из-за границы, направляются на 14 дней в обсерватор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на 1 мая 2020 года подтверждено 97 случаев заражения коронавирусом.

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