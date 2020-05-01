Белгород, 1 мая 2020, 13:45 — REGNUM За прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердили ещё у 28 жителей Белгородской области. Один пациент скончался, сообщили 1 мая в региональном оперативном штабе.
В стационарах области под наблюдением врачей находятся 124 человека, четверо подключены к аппаратам ИВЛ. За минувшие сутки зарегистрирована смерть пациентки из Белгорода — женщина 1952 года рождения проходила лечение во второй городской больнице.
Всего в регионе выявили 383 случая заражения коронавирусом.