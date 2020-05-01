Саратов, , 13:34 — REGNUM В Саратовской области по результатам прокурорской проверки возбудили дело по факту массового заражения коронавирусом сотрудников и постояльцев Черкасского психоневрологического интерната. Об этом 1 мая сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Расследование уголовного дела находится на контроле межрайонной прокуратуры», — говорится в сообщении.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что у четырех постояльцев интерната и одного сотрудника были выявлены признаки респираторного заболевания.

Однако руководство учреждения своевременно не организовало тестирование персонала. Это привело к существенному нарушению прав и законных интересов граждан на охрану здоровья, уточнили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 мая общее число выявленных заражений коронавирусной инфекцией среди жителей Саратовской области достигло 487 случаев, за сутки зафиксировано 49 новых зараженных.

Основное количество зараженных — 30 человек — выявлено в Вольском районе в психоневрологическом интернате. Из них у 29 человек заболевание протекает бессимптомно, один человек госпитализирован.

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