Ростов-на-Дону, , 13:29 — REGNUM Ростовская областная станция переливания крови нуждается в донорах. Добровольцев приглашают посетить учреждения в период праздничных выходных, сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве.

«4, 6, 7 и 8 мая областная станция переливания крови приглашает всех желающих стать донорами. При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией в Ростовской области. Для доноров в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Шахтах и Таганроге предоставляется бесплатное такси», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM отмечает, что служба крови увеличила интервал приёма доноров, чтобы избежать скопления людей. Все санитарные нормы в учреждениях соблюдены.