Москва, , 13:23 — REGNUM Снимать ограничительные меры, введённые в России из-за пандемии коронавирусной инфекции, будут постепенно. Так, на первом этапе планируется разрешить короткие прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Об этом 1 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Гулять жителям страны можно будет группами по два-три человека, однако обязательным условием при этом остаётся соблюдение социальной дистанции, пишет ТАСС. Также, добавила Попова, будут разрешены прогулки с маленькими детьми, спортивные пробежки и другие физкультурные упражнения.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, послабления начнутся, как только темпы прироста заболеваемости COVID-19 снизятся, а эпидемическая ситуация в стране улучшится.

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«Сегодня нам удалось избежать взрывного роста, у нас на сегодня по стране очень значительное количество свободных коек. Мы успели их подготовить, мы успели подготовить систему здравоохранения, это очень важно», — добавила Попова, отметив, что пока в РФ количество случаев инфицирования увеличивается.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день, по данным оперативного штаба, в России зарегистрирован 114 431 случай заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах РФ. Только за последние сутки это число возросло почти на 8 тысяч.

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