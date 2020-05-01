Токио, , 13:17 — REGNUM Официальное решение, продлевающее действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на один месяц, планирует принять правительство Японии 4 мая. Об этом 1 мая рассказал журналистам японский премьер-министр Синдзо Абэ.

«Я поручил (Ясутоси) Нисимуре (который является министром по восстановлению экономики страны — ред.) проработать план продления режима ЧС на один месяц на всей территории страны», — заявил Абэ.

Также он рассказал, что данная мера должна будет содействовать противодействию в распространении новой коронавирусной инфекции, и уточнил, что такое решение правительство страны может принять 4 мая текущего года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число заразившихся в Испании с начала распространения в стране нового коронавируса составило 215216 человек, увеличившись за сутки на 1175 новых случаев инфицирования.