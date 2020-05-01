Москва, , 13:08 — REGNUM На территории Москвы с 30 марта по 30 апреля снизилась концентрация загрязняющих веществ. Об этом 1 мая сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на данные Мосэкомониторинга.

«Показатели по оксиду углерода упали в 1,6 раза, диоксиду азота — в 1,9 раза, оксиду азота — в 2,5 раза, диоксиду серы — в 1,5 раза, взвешенных веществ РМ10 — в 1,3 раза», — говорится в информации.

Отмечается, что положительная динамика связана со снижением автомобильного трафика.

Как сообщало ИА REGNUM, от жителей Московской области поступают жалобы на обмеление реки Оки.

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