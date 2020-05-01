Севастополь, , 13:09 — REGNUM Экипажи кораблей Черноморского флота ВМФ России провели в Средиземном море учения по противоминной разведке и преодолению условных минных заграждений. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны РФ.

В плановых учениях кораблей, действующих в составе постоянной группировки в дальней морской зоне, приняли участие экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево», патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» и корабля противоминной обороны «Иван Антонов».

Выполняя поставленную в ходе учений задачу экипаж корабля «Иван Антонов» провёл противоминную разведку, после чего осуществил траление и проделал в минных заграждениях условного противника проход для форсирования морской акватории отрядом кораблей Черноморского флота.

Корабли «Адмирал Григорович», «Орехово-Зуево» и «Дмитрий Рогачёв» по очищенной от морских мин полосе преодолели район с минной опасностью. Макеты плавающих мин были уничтожены артиллерийскими расчётами кораблей.

В сообщении военного ведомства отмечается, что для кораблей «Дмитрий Рогачёв» и «Иван Антонов» данный поход в Средиземное море является первым после их приёмки в состав флота.

Как сообщало ИА REGNUM, в военных учениях Северного флота ВМФ России в Баренцевом море будут задействованы более 15 кораблей и судов. Одновременно в морских полигонах боевой подготовки Северного флота будут организованы учения соединений Кольской флотилии разнородных сил.

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