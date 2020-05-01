Москва, , 13:05 — REGNUM Нарушение режима самоизоляции во время майских праздников может привести к усилению ограничительных мер после 11 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать (ограничительные меры), может быть», — сказала она в передаче «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого выложил ведущий Павел Зарубин на своей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки 30 апреля выявлено 7933 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся выросло до 114,4 тыс.

Всего выздоровели 13 220 человек. От болезней, вызванных коронавирусом, скончались 1169 человек. Всего было проведено более 3,7 млн тестов. Под наблюдением врачей остаются более 211 тыс. человек.

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